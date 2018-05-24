Соединенные Штаты всеми силами пытаются навязать Европе свой сжиженный газ. Именно поэтому Вашингтон так старается заблокировать строительство газопровода Северный поток – 2.

Соединенные Штаты всеми силами пытаются навязать Европе свойсжиженный газ. Именно поэтому Вашингтон так старается заблокироватьстроительство газопровода "Северный поток – 2".Американская администрация сегодня повторяет ошибки своихпредшественников времен холодной войны. Экономику заменяют геополитикой,пытаясь с помощью угроз и санкций "протолкнуть" на рынокнеконкурентоспособный продукт. В данном случае речь идет об американскомсжиженном газе.В посольстве России в США напомнили Вашингтону, что кумирнынешних республиканцев – Рональд Рейган – также выступал против строительствасоветского газопровода в Германию в начале 1980-х годов. И точно так же вводилисьсанкции в отношении компаний, которые рискнули принять участие в проекте.Обоснования свои действиям Белый дом выдвигал те же, что и сегодня: непозволить России усилить влияние на союзников США."Сегодня мы в этом смысле как будто вернулись на 35 летназад. Та же риторика, те же средства. Только теперь администрация защищает тотгазопровод, поскольку он был построен через Украину. Атакуя "Северныйпоток-2", Вашингтон навязывает Европе свой неконкурентоспособный сжиженныйприродный газ. Геополитика опять самым откровенным образом вмешивается вэкономику, дискредитирует лозунги о диверсификации поставок", – говоритсяв заявлении российской дипмиссии. Дипломаты напоминают также об исходе той "схватки"за газопровод: Рейгану все же хватило мудрости все санкции отменить – ввиду ихполной бессмысленности. Остается надежда, что и нынешние власти США последуютего примеру.Российские дипломаты таким образом прокомментировали недавнее заявление госсекретаря США. МайкПомпе во время обсуждения бюджета страны на следующий год заявил, чтонеобходимо и дальше бороться против строительства "Северногопотока-2".Госсекретарь считает, что Евросоюз ограничен в возможностяхпротиводействовать Москве из-за зависимости от российского газа. А у США есть"реальная возможность снизить их зависимость от России". Российскиеэксперты, в то же время, уверены, что Трампу в этом плане ничего сделать неудастся – как не удавалось и раньше ни одному американскому президенту, передает РИА Новости.