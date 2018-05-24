Соединенные Штаты всеми силами пытаются навязать Европе свой
сжиженный газ. Именно поэтому Вашингтон так старается заблокировать
строительство газопровода Северный поток – 2.
Соединенные Штаты всеми силами пытаются навязать Европе свой
сжиженный газ. Именно поэтому Вашингтон так старается заблокировать
строительство газопровода "Северный поток – 2".
Американская администрация сегодня повторяет ошибки своих
предшественников времен холодной войны. Экономику заменяют геополитикой,
пытаясь с помощью угроз и санкций "протолкнуть" на рынок
неконкурентоспособный продукт. В данном случае речь идет об американском
сжиженном газе.
В посольстве России в США напомнили Вашингтону, что кумир
нынешних республиканцев – Рональд Рейган – также выступал против строительства
советского газопровода в Германию в начале 1980-х годов. И точно так же вводились
санкции в отношении компаний, которые рискнули принять участие в проекте.
Обоснования свои действиям Белый дом выдвигал те же, что и сегодня: не
позволить России усилить влияние на союзников США.
"Сегодня мы в этом смысле как будто вернулись на 35 лет
назад. Та же риторика, те же средства. Только теперь администрация защищает тот
газопровод, поскольку он был построен через Украину. Атакуя "Северный
поток-2", Вашингтон навязывает Европе свой неконкурентоспособный сжиженный
природный газ. Геополитика опять самым откровенным образом вмешивается в
экономику, дискредитирует лозунги о диверсификации поставок", – говорится
в заявлении российской дипмиссии. Дипломаты напоминают также об исходе той "схватки"
за газопровод: Рейгану все же хватило мудрости все санкции отменить – ввиду их
полной бессмысленности. Остается надежда, что и нынешние власти США последуют
его примеру.
Российские дипломаты таким образом прокомментировали недавнее заявление госсекретаря США. Майк
Помпе во время обсуждения бюджета страны на следующий год заявил, что
необходимо и дальше бороться против строительства "Северного
потока-2".
Госсекретарь считает, что Евросоюз ограничен в возможностях
противодействовать Москве из-за зависимости от российского газа. А у США есть
"реальная возможность снизить их зависимость от России". Российские
эксперты, в то же время, уверены, что Трампу в этом плане ничего сделать не
удастся – как не удавалось и раньше ни одному американскому президенту, передает РИА Новости.