В армии США разгорается новый скандал. Американские СМИ выяснили, что управление ядерными силами страны доверили людям, которые регулярно употребляли психотропные вещества.

В армии США разгорается новый скандал. Американские СМИ выяснили,что управление ядерными силами страны доверили людям, которые регулярноупотребляли психотропные вещества.Военнослужащие 90-го ракетного крыла 20-й воздушной армииГлобального командования военно-воздушных сил Соединенных Штатов, котороерасполагается в Вайоминге, имели проблемы с запрещенными веществами. Посообщениям издания Stars & Stripes, офицеры, осуществлявшие дежурство наобъектах с баллистическими ракетами LGM-30G Минитмен-3, периодически находились в состояниинаркотического опьянения.Как выяснилось, подобные случаи неоднократно имели место в2015 и 2016 годах. От употребления тяжелых наркотиков военнослужащие испытывалигаллюцинации и чувство страха. Однако армейское командование замалчивало этивопиющие факты. Страшно представить, на что были способны американские офицерыпосле очередного "прихода".Виновным в распространении наркотиков был признан старшийофицер Николас Харрис. По его собственному признанию, сделанном в суде, он сам неоднократно употреблял психотропные вещества и предлагал их своим сослуживцам.LGM-30G Минитмен-3 – межконтинентальная баллистическаяракета наземного базирования. На вооружении американской армии находится с 1970года. В 2008 году США обладали 450 ракетами, на них было установлено 550ядерных боеголовок.С 2007 по 2012 годы "Минитмен – 3" прошлимодернизацию систем наведения и силовых установок. Планируется, что ракетабудет стоять на вооружении как минимум до 2020 года.