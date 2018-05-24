В армии США разгорается новый скандал. Американские СМИ выяснили,
что управление ядерными силами страны доверили людям, которые регулярно
употребляли психотропные вещества.
В армии США разгорается новый скандал. Американские СМИ выяснили,
что управление ядерными силами страны доверили людям, которые регулярно
употребляли психотропные вещества.
Военнослужащие 90-го ракетного крыла 20-й воздушной армии
Глобального командования военно-воздушных сил Соединенных Штатов, которое
располагается в Вайоминге, имели проблемы с запрещенными веществами. По
сообщениям издания Stars & Stripes, офицеры, осуществлявшие дежурство на
объектах с баллистическими ракетами LGM-30G Минитмен-3, периодически находились в состоянии
наркотического опьянения.
Как выяснилось, подобные случаи неоднократно имели место в
2015 и 2016 годах. От употребления тяжелых наркотиков военнослужащие испытывали
галлюцинации и чувство страха. Однако армейское командование замалчивало эти
вопиющие факты. Страшно представить, на что были способны американские офицеры
после очередного "прихода".
Виновным в распространении наркотиков был признан старший
офицер Николас Харрис. По его собственному признанию, сделанном в суде, он сам неоднократно употреблял психотропные вещества и предлагал их своим сослуживцам.
LGM-30G Минитмен-3 – межконтинентальная баллистическая
ракета наземного базирования. На вооружении американской армии находится с 1970
года. В 2008 году США обладали 450 ракетами, на них было установлено 550
ядерных боеголовок.
С 2007 по 2012 годы "Минитмен – 3" прошли
модернизацию систем наведения и силовых установок. Планируется, что ракета
будет стоять на вооружении как минимум до 2020 года.