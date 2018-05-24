Злоумышленники заключали с потерпевшими договоры купли-продажи автотранспортных средств, в которых была прописана определенная стоимость автомобиля, а затем требовали доплату...

«На основании ходатайства следователя ГСУ ГУ МВД России по г. Москве судом в отношении участника организованной группы, похищавшей денежные средства граждан под видом продажи автомобилей в автосалонах, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как сообщалось ранее, сообщники действовали в автосалонах, расположенных на территории г. Москвы. Они заключали с потерпевшими договоры купли-продажи автотранспортных средств, в которых была прописана определенная стоимость автомобиля, а затем требовали незаконную и необоснованную доплату в размере от 80 до 250 тысяч рублей.По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В ходе совместных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска и Главного следственного управления, были установлены и задержаны активные члены организованной группы.В настоящее время установлен и задержан еще один соучастник противоправной деятельности, который работал в одном из автосалонов. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28