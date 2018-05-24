Центр по контролю и профилактике заболеваний США предупредил туристов об опасности, которую таят гостиничные бассейны. В подтверждение своих слов специалисты привели тревожную статистику.

Центр по контролю и профилактикезаболеваний США предупредил туристов об опасности, которую таят гостиничныебассейны. В подтверждение своих слов специалисты привели тревожную статистику.Оказалось,что около трети заболеваний, которые были зарегистрированы в период с 2000 по2014 год, были получены людьми в бассейнах. В воде за это время заразилось 27тысяч человек, восемь из них умерли.При этом наиболее распространенными оказались инфекционныебактерии криптоспоридии. Они стали причиной 89% заболеваний. По словам специалистов,всего один глоток воды с этой бактерией может привести к диарее, спазмамжелудка и рвоте, которые будут длиться неделями. И даже хлорка не способна быстроубить криптоспоридии, сообщает Fox News.По мнению экспертов, главное – не допустить попадания этойопасной для человека бактерии в воду. В связи с этим родителям советуют непускать своих детей в бассейн, если они больны диареей, в течение двух недель,пока инфекция не уйдет из организма.Напомним, в 2016 году бельгийская яхтсменка, бронзовый призер Игр вЛондоне Эви ван Акер подхватила кишечную инфекцию на Олимпиаде вРио-де-Жанейро. Она пожаловалась на слабость и тошноту сразу после гонок взаливе Гуанабара. Как выяснилось спортсменка заболела, случайно глотнувводы из залива.