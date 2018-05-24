Центр по контролю и профилактике
заболеваний США предупредил туристов об опасности, которую таят гостиничные
бассейны. В подтверждение своих слов специалисты привели тревожную статистику.
Центр по контролю и профилактике
заболеваний США предупредил туристов об опасности, которую таят гостиничные
бассейны. В подтверждение своих слов специалисты привели тревожную статистику.
Оказалось,
что около трети заболеваний, которые были зарегистрированы в период с 2000 по
2014 год, были получены людьми в бассейнах. В воде за это время заразилось 27
тысяч человек, восемь из них умерли.
При этом наиболее распространенными оказались инфекционные
бактерии криптоспоридии. Они стали причиной 89% заболеваний. По словам специалистов,
всего один глоток воды с этой бактерией может привести к диарее, спазмам
желудка и рвоте, которые будут длиться неделями. И даже хлорка не способна быстро
убить криптоспоридии, сообщает Fox News.
По мнению экспертов, главное – не допустить попадания этой
опасной для человека бактерии в воду. В связи с этим родителям советуют не
пускать своих детей в бассейн, если они больны диареей, в течение двух недель,
пока инфекция не уйдет из организма.
Напомним, в 2016 году бельгийская яхтсменка, бронзовый призер Игр в
Лондоне Эви ван Акер подхватила кишечную инфекцию на Олимпиаде в
Рио-де-Жанейро. Она пожаловалась на слабость и тошноту сразу после гонок в
заливе Гуанабара. Как выяснилось спортсменка заболела, случайно глотнув
воды из залива.