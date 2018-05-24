На экс-министра обороны Анатолия Сердюкова жалуются соседи по дому №6 в Молочном переулке Москвы. Жители недовольны непомерными счетами за коммунальные услуги.

Наэкс-министра обороны Анатолия Сердюкова жалуются соседи по дому №6 в Молочномпереулке Москвы. Жители недовольны непомерными счетами за коммунальные услуги.После того, как Сердюков стал главой ТСЖ этогодома, стоимость коммуналки там выросла вдвое. К слову, здесь же проживают егородные и экс-начальник департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева. Они занимают пятьквартир.С соседями, всемирно известными врачами-хирургами,Анатолий Сердюков общается только через суд. Одними из таковых является семья Александра Тепляшина, который раньше сам возглавлялТСЖ этого дома, сообщает Bfm.ru Он является одним из пяти лучших пластических хирургов мира,консультирующий королевских особ и госдеятелей.По словам Тепляшина, через месяц после того, как ТСЖвозглавил Сердюков, его счет за квартиру увеличился до 112 тысяч рублей в месяцвместо обычных 52. В частности, жителям включили в платежку чистку дверныхковриков за 27 тысяч в месяц.Попытки урегулировать ситуацию и снизитьсчета тщетны. Фигурант дела об "Оборонсервисе" с соседями общатьсяотказывается. Более того, Сердюков пытается взыскать с них через суд миллионрублей долга.Кроме того, ежемесячные взносы накапремонт ТСЖ плюсует к коммуналке и кладет на единый счет. По словам главыпопечительского совета Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость, СергеяКрекова, это серьезное нарушение. "Он оплачивается отдельной строкой: этот взнос целевой, ондолжен быть выделен в платежном документе", – заявил эксперт.В свою очередь юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин говорит о том, что если у жильца есть счетчик, который прошел поверку, тоТСЖ не имеет права не принимать показания. "Вы вправе сделать контррасчет и неплатить и потом в суде доказывать, что вот были показания, вы их вовремясдавали, а вам не начисляли… Скорее всего, им включают еще общедомовоепотребление воды и, наверное, общедомовые какие-то услуги", – поделилсяэксперт.Добиться своего жильцам данного дома,похоже, будет нелегко. Специалисты отмечают, что для жильцов подобных товариществсобственников жилья нет законодательных ограничений на ежемесячную оплату.