На
экс-министра обороны Анатолия Сердюкова жалуются соседи по дому №6 в Молочном
переулке Москвы. Жители недовольны непомерными счетами за коммунальные услуги.
На
экс-министра обороны Анатолия Сердюкова жалуются соседи по дому №6 в Молочном
переулке Москвы. Жители недовольны непомерными счетами за коммунальные услуги.
После того, как Сердюков стал главой ТСЖ этого
дома, стоимость коммуналки там выросла вдвое. К слову, здесь же проживают его
родные и экс-начальник департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева. Они занимают пять
квартир.
С соседями, всемирно известными врачами-хирургами,
Анатолий Сердюков общается только через суд. Одними из таковых является семья Александра Тепляшина, который раньше сам возглавлял
ТСЖ этого дома, сообщает Bfm.ru Он является одним из пяти лучших пластических хирургов мира,
консультирующий королевских особ и госдеятелей.
По словам Тепляшина, через месяц после того, как ТСЖ
возглавил Сердюков, его счет за квартиру увеличился до 112 тысяч рублей в месяц
вместо обычных 52. В частности, жителям включили в платежку чистку дверных
ковриков за 27 тысяч в месяц.
Попытки урегулировать ситуацию и снизить
счета тщетны. Фигурант дела об "Оборонсервисе" с соседями общаться
отказывается. Более того, Сердюков пытается взыскать с них через суд миллион
рублей долга.
Кроме того, ежемесячные взносы на
капремонт ТСЖ плюсует к коммуналке и кладет на единый счет. По словам главы
попечительского совета Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость, Сергея
Крекова, это серьезное нарушение. "Он оплачивается отдельной строкой: этот взнос целевой, он
должен быть выделен в платежном документе", – заявил эксперт.
В свою очередь юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин говорит о том, что если у жильца есть счетчик, который прошел поверку, то
ТСЖ не имеет права не принимать показания. "Вы вправе сделать контррасчет и не
платить и потом в суде доказывать, что вот были показания, вы их вовремя
сдавали, а вам не начисляли… Скорее всего, им включают еще общедомовое
потребление воды и, наверное, общедомовые какие-то услуги", – поделился
эксперт.
Добиться своего жильцам данного дома,
похоже, будет нелегко. Специалисты отмечают, что для жильцов подобных товариществ
собственников жилья нет законодательных ограничений на ежемесячную оплату.