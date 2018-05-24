Российский бизнесмен Роман Абрамович станет гражданином Израиля. По данным израильских СМИ, он прибывает в страну, чтобы завершить процесс иммиграции.

Российский бизнесмен Роман Абрамович станет гражданиномИзраиля. По данным израильских СМИ, он прибывает в страну, чтобы "завершитьпроцесс иммиграции".Роман Абрамович строит огромный дом в Тель-Авиве, в районеНеве-Цедек, утверждает израильская газета "Исраэль ха-Йом". Изданиесообщает, что прибытие российского предпринимателя ожидается 24 мая."На пути в Израиль: Роман Абрамович, еврейскиймиллиардер родом из России, владелец футбольного клуба "Челси", какожидается, прибудет сегодня в Израиль и, вероятно, завершит процессрепатриации", – пишет газета. Как отмечается, по законодательству Израиля,правом на получение гражданства обладают евреи, их дети и внуки.Сам Абрамович эти сообщения пока не комментирует. Известно,что у бизнесмена возникли сложности с продлением британской визы. В прессеранее появилась информация, что предпринимателю прежде, чем получить разрешениеот британских властей, придется объяснить им, как он стал обладателем крупногосостояния, передают РИА Новости.Эксперты полагают, что британской жизни владельцафутбольного клуба "Челси" пришел конец. Как писали Dni.Ru, в феврале в Британии в силу вступил закон "Окриминальных финансах", позволяющий местным судам наложить арест насобственность иностранцев, если они признают источник ее происхождения"сомнительным" – и Абрамович в этом случае не станет исключением.Золотая виза Романа Абрамовича истекла в апреле, из-за чегоон не смог посетить матч своей команды "Челси". Теперь бизнесменупришлось подать заявление на новую визу по более жестким правилам, вместо тогочтобы продлить уже существующую, как это делал Лондон в течение 15 лет.