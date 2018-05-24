Силовики задержали Александра Борового, захватившего в заложники семью соседей по квартире на востоке Москвы. По предварительным данным, он сдался сам.

Силовики задержали Александра Борового, захватившегов заложники семью соседей по квартире на востоке Москвы. По предварительным данным, он сдался сам.Стало известно, что раненый в живот преступником заложникВалерий Еремин скончался. Об этом сообщает ГУ МВД России по столице.Сам 57-летний злоумышленник пытался свести счеты сжизнью. Сейчас он жив, медики доставляют его в больницу, передает РЕН ТВ.Кроме того, правоохранителивывели из дома женщину с ребенком и посадили в машину скорой помощи. Визуальноони не ранены, сообщает Life.ru.Напомним,кровавая драма разыгралась в доме по улице Молостовых. Там мужчина взял взаложники семью из трех человек.Попредварительной информации, причиной конфликта стала доля в квартире, которую сынАлександра Борового продал посторонней семье с ребенком. Мужчина чистоту сделкине признавал и пытался избавиться от новых соседей. Правоохранители не раз проводили проверки по заявлениям Борового, однако не находили состава преступления в проживании семьи на купленной ею жилплощади.Как писали Dni.Ru, Александр Боровой является художникомдекоративно-прикладного искусства. Тематика работ: портрет, "ню" ижанровые сцены. Имеет своих учеников, подражателей и последователей. Членпрофессионально-творческого Союза художников и графиков России с 1999 года.