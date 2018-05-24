Силовики задержали Александра Борового, захватившего
в заложники семью соседей по квартире на востоке Москвы. По предварительным данным, он сдался сам.
Силовики задержали Александра Борового, захватившего
в заложники семью соседей по квартире на востоке Москвы. По предварительным данным, он сдался сам.
Стало известно, что раненый в живот преступником заложник
Валерий Еремин скончался. Об этом сообщает ГУ МВД России по столице.
Сам 57-летний злоумышленник пытался свести счеты с
жизнью. Сейчас он жив, медики доставляют его в больницу, передает РЕН ТВ.
Кроме того, правоохранители
вывели из дома женщину с ребенком и посадили в машину скорой помощи. Визуально
они не ранены, сообщает Life.ru.
Напомним,
кровавая драма разыгралась в доме по улице Молостовых. Там мужчина взял в
заложники семью из трех человек.По
предварительной информации, причиной конфликта стала доля в квартире, которую сын
Александра Борового продал посторонней семье с ребенком. Мужчина чистоту сделки
не признавал и пытался избавиться от новых соседей. Правоохранители не раз проводили проверки по заявлениям Борового, однако не находили состава преступления в проживании семьи на купленной ею жилплощади.
Как писали Dni.Ru, Александр Боровой является художником
декоративно-прикладного искусства. Тематика работ: портрет, "ню" и
жанровые сцены. Имеет своих учеников, подражателей и последователей. Член
профессионально-творческого Союза художников и графиков России с 1999 года.