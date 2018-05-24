Поклонники обратили внимание на внешность 47-летней Леры Кудрявцевой. По их мнению, телеведущей стоило бы исправить нос.

Поклонники обратили внимание на внешность 47-летней Леры Кудрявцевой. По их мнению, телеведущей стоило бы исправить нос.Лера Кудрявцева является одной из самых стильных и привлекательных ведущих на отечественном телевидении. Однако поклонники уверены, что для идеальной внешности ей не хватает самой малости – исправить неровный нос. Заботливые фанаты отправили блондинку, которая скоро подарит первенца хоккеисту Игорю Макарову, в больницу и даже посоветовали пластического хирурга.А вот эксперт Андрей Ковынцев уверен, что звезда может обойтись без вмешательства скальпеля. "Ее асимметрию вполне может исправить удачный ракурс, а не пластика. К тому же не исключено, что ведущая уже рассматривала такую возможность, но хирург ее отговорил. Перед операцией врач обязательно моделирует, как лицо пациентки в итоге будет выглядеть. Порой результат женщину не устраивает, и тогда она отказывается от процедуры", – цитирует медика .По мнению специалиста, идеальных лиц не бывает в принципе. "Просто у одних людей асимметрия заметнее, чем у других. К тому же подобные особенности не всегда нужно исправлять, в некоторых случаях делать этого категорически не следует. Яркий пример – голливудская актриса Дженнифер Грей, снявшаяся в культовом фильме "Грязные танцы" с Патриком Суэйзи. Отличительной особенностью внешности знаменитости был ее нос – большой, с характерной восточной горбинкой. Однако Грей сделала пластику, решив придать лицу каноническую красоту. Ее операция прошла удачно, и Дженнифер, по мнению некоторых, стала даже привлекательнее. Однако актрису после ринопластики больше не приглашали на серьезные роли, и ее карьера фактически провалилась", – напомнил Ковынцев.