На этой неделе в Венеции открывается 16 Международная архитектурная биеннале. Тема этого года – Свободное пространство. Известно, что российским мотивом в национальном павильоне станут железные дороги.

На этой неделе в Венеции открывается 16 Международная архитектурная биеннале. Тема этого года – Свободное пространство. Известно, что российским мотивом в национальном павильоне станут железные дороги.Российский павильон на нынешней биеннале, волей комиссара Семена Михайловского, превратился в "станцию Россия". Дизайн интерьеров не обошёлся без рельсов, символизирующих железные дороги, в качестве музыкального сопровождения "Попутная песня" Михаила Глинки. Понять, что такое наша страна с её бескрайними просторами, невозможно, не проехав на поезде из Москвы, хотя бы до Урала.Экспозиция разделена на две части. Серьёзную, о ремесле, об архитектуре, о проектах вокзалов. И более лёгкую развлекательную, которая привлечёт широкого зрителя. Особенно гости оценили видео Даниила Зинченко. Художник семь дней добирался до Владивостока и снимал виды из окна железнодорожного вагона."Мне кажется, идея экспозиции очень хороша, большая великая Россия, которую охватывает сеть железных дорог, интересная архитектура вокзалов", — отметила Тициана Дачилле, ректор Академии художеств Италии.Зал, посвящённый серьёзной архитектуре, включает массу изображений. Проекты вокзалов-близнецов Николаевской железной дороги в Москве и Петербурге, фотографии деревянных скромных станций и мощных вокзалов-дворцов. Вокзал Павловска был конечной станцией первой железной дороги России, но был разрушен во время войны. Его макет высится на постаменте символизирующем корни. Отсюда все началось. Но главное — это современные проекты. Николай Шумаков работает над скоростной магистралью, которая свяжет Москву и Казань.Проект Никиты Явейна уже успешно реализован. Это железнодорожный вокзал в Сочи, возведённый к Олимпиаде. По сути, эпохальный проект, даже макет производит сильное впечатление. Предварительно высчитывали мощность и направление пассажиропотоков, вокзал в плане напомнил крыло огромной птицы.На первом этаже – инсталляции, как повод пофилософствовать. Чемоданы, сейфы советского времени. Проехаться по Трансибу, эта идея прельщала великих. Дэвид Боуи развлекся таким образом. Александр Солженицын, возвращаясь в Россию через Дальний Восток показал, что он принимает и понимает всю страну. Молодые урбанисты предлагают варианты развития площади Трёх вокзалов в Москве. Но это, скорее, утопия. Впрочем, как и паровоз, каких то два века назад.