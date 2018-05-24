Правоохранители из Домодедовского района сейчас расследуют вопиющее дело. В ходе бытового конфликта местный житель убил родственницу и попытался избавиться от ее тела через канализацию.

Правоохранители из Домодедовского района сейчас расследуют вопиющее дело. В ходе бытового конфликта местный житель убил родственницу и попытался избавиться от ее тела через канализацию.По данным следователей, ссора произошла между 59-летним мужчиной и его 55-летней сестрой. Во время конфликта житель подмосковья потерял контроль над собой, схватил кухонный нож и ударил женщину.После этого убийца осознал серьезность ситуации и поспешил избавиться от тела, чтобы избежать наказания. Он расчленил тело несчастной, но этого оказалось недостаточно. Тогда мужчина разрезал родственницу на еще более мелкие кусочки и принялся спускать их в унитаз, передает Telegram-канал "112".Убийца делал все без спешки, в течение суток, но все-таки не рассчитал, что труба засорится человеческим фаршем. Мужчине ничего не оставалось делать, кроме как вызвать для ее прочистки сантехника. В ходе "грязной" работы специалист догадался, что именно засорило канализацию и дрожащими от страха руками вызвал полицию.Теперь житель Домодедово рассказывает следователям, что убивать родную сестру не собирался. В данный момент правоохранители занимаются выяснением всех обстоятельств дела.