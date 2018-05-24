Житель села в Якутии убил пятерых человек, в том числе одного ребенка, передает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.
<a href="http://33live.ru/novosti/24-05-2018-zhitel-yakutskogo-sela-ubil-pyat-chelovek.html" target="_blank">Житель якутского села убил пять человек</a> - Житель села в Якутии убил пятерых человек, в том числе одного ребенка, передает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.
[url=http://33live.ru/novosti/24-05-2018-zhitel-yakutskogo-sela-ubil-pyat-chelovek.html]Житель якутского села убил пять человек[/url] - Житель села в Якутии убил пятерых человек, в том числе одного ребенка, передает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.