Житель села в Якутии убил пятерых человек, в том числе одного ребенка, передает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

Житель села в Якутии убил пятерых человек, в том числе одного ребенка, передает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет. После этого мужчина покончил с собой. На месте происшествия работают следователи и полицейские.