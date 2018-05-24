В интернете опубликовано видео встречи вора в законе Шакро Молодого с заключенными в пересыльной тюрьме. Происходящее напоминает кино о королях преступного мира.

В интернете опубликовано видео встречи вора в законе Шакро Молодого с заключенными в пересыльной тюрьме. Происходящее напоминает кино о королях преступного мира.В соцсети попалвидеоролик с приветствием арестантами Пресненской пересыльной тюрьмы вора взаконе Захария Калашова по кличке Шакро Молодой. На кадрах видно, как мужчина из камеры начинает перекличку, а потом призывает поприветствоватьприбывшего криминального авторитета. После этого осужденные хором желают Калашову"крепкого здоровья, терпения, воровского фарта и всего самогосветлого", передает Telegram-канал "112".