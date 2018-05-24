Актриса Ольга Тумайкина рассказала о своей непростой судьбе. Артистка разоткровенничалась с Борисом Корчевниковым в программе Судьба человека телеканала Россия 1.

Актриса Ольга Тумайкина рассказала о своей непростой судьбе.Артистка разоткровенничалась с Борисом Корчевниковым в программе "Судьбачеловека" телеканала "Россия 1".Ольга встретила своего первого гражданского мужа Андрея втеатральном училище. Несмотря на то, что у них родился ребенок – дочь Полина,молодые так и не узаконили свои отношения.Ольга поведала ведущему, что, еще будучи студенткой, получалахорошие роли. Карьера складывалась успешно и в учебе она не отставала, чего нескажешь о ее возлюбленном – его отчислили.Тумайкина одна обеспечивала семью. Успех актрисы бил посамооценке Андрея, поэтому он начал вымещать злость на жене. Он регулярноизбивал ее. Артистка не может спокойно вспоминать те годы."Это было так давно, память моя вычеркивает уже этиобстоятельства. Это в сознании, в менталитете мужском присутствует – бить жену.Также бывают изъяны в воспитании, в характере... Я – жадная, не хотела делитьсяс ним славой. Это было мое дело, мой успех. Знаете, мне совершенно все равно:кто-то не любит меня, кто-то завидует... Я очень быстро умею убегать, проношусьмимо этих эмоций, и они меня не касаются", – заявила актриса.Ольга искала защиты у друзей и родственников, она жаловаласьна издевательства мужа и просила вразумить нерадивого отца ее первенца. Ксожалению, вместо помощи она получила лишь обвинения и издевки.Позже артистке удалось разжиться собственной жилплощадью в Москвеи она, взяв в охапку дочь, уехала от супруга-тирана. Андрея взбесила выходкажены. В отместку он выкрал ребенка. Целый год Ольга видела девочку лишьукрадкой.Пытаясь обмануть Андрея, Ольга делала вид, что дочь ейбольше не интересна и его поступок не ранит ее. "Я остановила себя и более непроявляла никаких инициатив. Как это называется? Отпустить ситуацию? И когдаэта драматургия перестала меня волновать, как будто и с той стороны исчезкакой-то накал", – отметила звезда.Экс-супруг вернул ребенка, а вскоре Тумайкина стала мамой вовторой раз, у нее родилась еще одна девочка Маруся. Женщина не рассказала ктоотец ребенка, лишь добавила, что он не хочет принимать участие в жизни дочери.Сейчас жизнь звезды наладилась, у нее новый возлюбленный и вперспективе множество интересных ролей. Ее старшая дочь пошла по маминым стопами вскоре тоже будет радовать зрителей потрясающей актерской игрой.