Актер из сериала Мент в законе задержан за грабеж. Илья Уткин ранее был объявлен в федеральный розыск.

Актер из сериала "Мент в законе" задержан заграбеж. Илья Уткин ранее был объявлен в федеральный розыск.Илью Уткина, известного по многочисленным ролям в российскихсериалах, разыскивали уже месяц. Поводом для возбуждения уголовного дела сталграбеж: отличающийся завидными физическими кондициями актер обнес квартиру насевере Москвы.Попался грабитель банально: как сообщает телеграм-канал Mash, его остановилисотрудники ДПС. Они обрадовались возможности взять у актера автограф – а заоднои получить благодарность от начальства.Илья Уткин был чемпионом России по армрестлингу и боям безправил, ставил трюки и боевые сцены на киностудии "Мосфильм". Зрителюон известен по сериалам "Мент в законе", "Карпов", "Пятаястража", "Бессонница" и многим другим.Появлялся Илья Уткин также в эпизодических ролях в такихизвестных фильмах, как "Брат 2" и "Небо в алмазах".