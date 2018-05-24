Актер из сериала Мент в законе задержан за
грабеж. Илья Уткин ранее был объявлен в федеральный розыск.
Актер из сериала "Мент в законе" задержан за
грабеж. Илья Уткин ранее был объявлен в федеральный розыск.
Илью Уткина, известного по многочисленным ролям в российских
сериалах, разыскивали уже месяц. Поводом для возбуждения уголовного дела стал
грабеж: отличающийся завидными физическими кондициями актер обнес квартиру на
севере Москвы.
Попался грабитель банально: как сообщает телеграм-канал Mash, его остановили
сотрудники ДПС. Они обрадовались возможности взять у актера автограф – а заодно
и получить благодарность от начальства.
Илья Уткин был чемпионом России по армрестлингу и боям без
правил, ставил трюки и боевые сцены на киностудии "Мосфильм". Зрителю
он известен по сериалам "Мент в законе", "Карпов", "Пятая
стража", "Бессонница" и многим другим.
Появлялся Илья Уткин также в эпизодических ролях в таких
известных фильмах, как "Брат 2" и "Небо в алмазах".