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<a href="https://33live.ru/novosti/24-05-2025-coddy-voshla-v-top-3-luchshix-franshiz-shkol-programmirovaniya-rossii-po-versii-businessmens.html" target="_blank">CODDY вошла в ТОП-3 лучших франшиз школ программирования России по версии Businessmens</a> - Москва, 16 мая 2025 года – Международная школа программирования для детей CODDY объявляет о включении в тройку лидеров ежегодного рейтинга «‎Лучшие франшизы школ программирования 2025» по версии авторитетного аналитического портала Businessmens.ru.