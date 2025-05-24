Москва, 16 мая 2025 года – Международная школа программирования для детей CODDY объявляет о включении в тройку лидеров ежегодного рейтинга «Лучшие франшизы школ программирования 2025» по версии авторитетного аналитического портала Businessmens.ru.
Москва, 16 мая 2025 года – Международная школа программирования для детей CODDY объявляет о включении в тройку лидеров ежегодного рейтинга «Лучшие франшизы школ программирования 2025» по версии авторитетного аналитического портала Businessmens.ru.
В рамках исследования эксперты оценивали франшизы по 12 ключевым параметрам, включая финансовую эффективность, скорость окупаемости инвестиций, качество поддержки франчайзи, инновационность образовательных программ и динамику развития сети.
«Войти в ТОП-3 лучших франшиз в сегменте IT-образования для детей – это признание нашей работы по созданию эффективной бизнес-модели, которая сочетает качественный образовательный продукт с высокой доходностью для франчайзи, – комментирует Оксана Селендеева, основатель и руководитель CODDY. – За 9 лет работы мы создали надежную систему, которая позволяет нашим партнерам успешно запускать и развивать образовательный бизнес даже без предварительного опыта в сфере IT или образования».
Франшиза CODDY отличается низким порогом входа (от 350 000 рублей) и быстрым сроком окупаемости (от 8 месяцев). Партнеры получают комплексное сопровождение на всех этапах развития бизнеса, включая:
Регулярно обновляемые образовательные программы по более чем 25 направлениям IT и цифрового дизайна
Обучение и сертификацию преподавателей с постоянным повышением квалификации
Маркетинговую и техническую поддержку
Доступ к единой CRM-системе и методической базе
Персонального менеджера для оперативного решения вопросов
На сегодняшний день сеть CODDY насчитывает более 180 филиалов в России и странах СНГ. Только за 2024 год было открыто 15 новых школ, а рост выручки франчайзи составил в среднем 25% по сравнению с предыдущим годом.
«Рынок дополнительного IT-образования для детей продолжает активно развиваться, демонстрируя устойчивый рост даже в сложных экономических условиях, – отмечает Оксана Селендеева. – По нашим оценкам, в ближайшие 3-5 лет спрос на качественные образовательные программы по программированию, разработке игр, созданию мобильных приложений и другим IT-направлениям будет только увеличиваться. Это открывает отличные перспективы для наших текущих и будущих франчайзи».
В 2025 году компания планирует открыть не менее 20 новых филиалов в России, а также выйти на рынки Юго-Восточной Азии. Кроме того, в разработке находятся новые образовательные программы по перспективным направлениям: кибербезопасность для детей, разработка нейросетей и создание проектов с использованием технологий дополненной реальности.
О CODDY
CODDY – международная сеть школ программирования для детей и подростков от 6 до 17 лет. Основана в 2016 году. В школах CODDY дети изучают программирование, веб-разработку, создание игр, мобильных приложений, 3D-моделирование и другие современные IT-дисциплины. Обучение доступно как в онлайн-формате, так и в учебных центрах. За время работы школы обучение прошли более 225 000 детей.
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Сайт: www.coddyschool.com