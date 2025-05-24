«Скорые» и пожарные сюда не ездят, а покойников из этой деревеньки приходится выводить на тракторе или нести на руках.
Клементьево — небольшая деревенька в Кольчугинском районе Владимирской области — настоящий рай для тех, кто любит русскую глубинку. Здесь пышно цветут деревья, вечерами заливаются соловьи, возле домов с резными ставнями еще живы колодцы с «журавлями». Вот только если беда, то «скорые» и пожарные сюда не приедут. А покойников из этой деревеньки приходится вывозить на тракторе или нести на руках... Подробности — на vlad.aif.ru
В луже по колено
Удивительно, но от достаточно оживленной трассы Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики клементчан отделяется менее 800 метров.
Испытания начинаются сразу же после съезда с региональной дороги: «рыхлые» бетонные плиты все в ямах. Поэтому поездка даже на внедорожнике крайне некомфортна. Еще через сотню метров легковым автомобилям лучше вовсе повернуть назад: грязь, лужи и глубокие колеи, — делают этот участок не проездным.
По краям видны следы, оставленные мощными грунтозацепами, которые местные жители используют, чтобы преодолеть трудный путь к деревне. Поездки за продуктами, в аптеку или просто путь к автобусной остановке стали настоящим испытанием для жителей.
Поэтому оставляем свою машину на «плитах» и дальше идем пешком — вдоль леса, перепаханного поля, временами выполняя «пируэты» на скользкой грязи и проваливаясь в глубокие колеи с водой.
Три пути
Примерно на половине пути появляется озеро, от которого дорога идет в три стороны. По каждой из этих троп можно попасть в Клементьево. На этой развилке нас встречает местная дачница Елена Жукова.
— Основная дорога до деревни раньше проходила по дальнему краю озера, когда там была насыпная дамба, но со временем она обрушилась, и остался узкий перешеек — по нему только коров гоняют, ездить там стало опасно — с одной стороны обрыв высотой в 10 метров, с другой — вода, — поясняет Елена.
Другие дороги превратились в направления благодаря охотникам на квадроциклах и местной молодежи, которая любит рассекать по бездорожью.
— Малейший дождик, и глина превращается в месиво, непроходимую жижу, а сквозь нее уже не проедешь. И никто на наши крики о помощи не реагирует, — сетует собеседница.
Сама Елена Жукова — бывший музейный работник и кандидат исторических наук. Зиму и первую половину весны она обитает в Москве. Но как только наступает апрель, одной из первых едет в Клементьево.
— Лет 20 назад по объявлению увидела эту деревню и просто влюбилась. Купили с мужем здесь домик, обустроились. Летом сюда семьи с ребятишками перебираются, многие стариков привозят, — говорит пенсионерка.
Собеседница вспоминает, что еще пару лет назад местные накатали дорогу по траве вдоль пашни со стороны Черкутина, но прошлой осенью этот участок зачем-то вспахали, но так и не засеяли. И теперь проехать там может далеко не каждый внедорожник, и то только сухую погоду.
— Случись экстренная ситуация, до нас просто никто не доедет.
Люди волнуются не зря. В ночь на 6 мая такой экстренный случай у них произошел. 63-летнего Владимира, который жил здесь безвыездно последние лет 10, нашли мертвым у себя дома.
— Накануне мы с Володей еще беседовали, шутили, а наутро ко мне прибегает сосед Николай, весь трясется и говорит, мол, Вовка умер. Он нашел его на веранде в кресле с телефоном в руках, — рассказывает Елена.
Смерть Владимира стала полной неожиданностью и для его лучшего друга Романа Зуева, тоже здешнего завсегдатая.
— Володя родился в Тамбовской области, какое-то время жил в Москве, а в зрелые годы решил перебраться сюда, а потом и меня за собой потянул из столицы. Теперь работаю вахтами — две недели тут, две — в Подмосковье, — рассказывает Роман.
Только на цепях
6 мая Роман как раз должен был выйти на работу. Узнав о случившемся, тут же ринулся в деревню. Пока мужчина был в дороге, Елена взяла ситуацию в свои руки. Первым делом набрала «112», где ей посоветовали обратиться в полицию.
— Как раз накануне несколько дней лили дожди, поэтому участковый до нас добирался пешком, даже брюки ему пришлось подвернуть, — говорит Жукова.
Потом вызвали «скорую». Но бригада обреченно остановилась на бетонке. Медикам пришлось ждать Романа. Минут через 20 мужчина на своем «УАЗе», укомплектованном цепями на колесах, смог отвезти фельдшера в Клементьево.
Таким же способом Роман доставил к дому умершего друга и сотрудников ритуальной службы, которым тоже пришлось оставить свою полноприводную «Газель» на плитах.
— Их водитель, когда увидел нашу дорогу, сразу заявил, что без трактора даже не поедет туда. Сказал, что много повидал всяких дорог, но такое видит впервые в жизни.
Тот же самый «УАЗ» послужил катафалком для Владимира. Чтобы доставить тело к спецмашине, его пришлось усадить на заднее сиденье и придерживать с двух сторон.
И это не единственный случай, когда умерших приходилось транспортировать не самым простым способом. По словам Елены, несколько назад лет гроб со старушкой перевозили на прицепе трактора — она умерла как раз в сезон дождей. Тело еще одного дедушки осенью пришлось почти километр нести на носилках по буеракам.
— Раньше там (показывает рукой на пустой участок. — Прим. авт.) дом стоял большущий, в четыре окна. Сгорел! Пожарные сказали, что сюда даже не сунутся! — сетовала Елена.
С 2012 года дачники и жители деревни рассылают письма чиновникам, прося насыпать им хотя бы тонкий слой щебенки. По иронии судьбы, Владимир был одним из активистов, пытавшихся достучаться до властей. Но ответ у чиновников один — денег нет.
— Мы уже хотели скинуться и сделать дорогу сами, но я в интернете прочитала, что за такое «самоуправство» еще и оштрафовать могут, — вздыхает женщина.
— А если ситуация с дорогами не изменится, мы будем мужественно накатывать новые, а может еще наладим воздушное сообщение, — пошутил Роман.