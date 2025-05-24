«Скорые» и пожарные сюда не ездят, а покойников из этой деревеньки приходится выводить на тракторе или нести на руках.

Клементьево — небольшая деревенька в Кольчугинском районе Владимирской области — настоящий рай для тех, кто любит русскую глубинку. Здесь пышно цветут деревья, вечерами заливаются соловьи, возле домов с резными ставнями еще живы колодцы с «журавлями». Вот только если беда, то «скорые» и пожарные сюда не приедут. А покойников из этой деревеньки приходится вывозить на тракторе или нести на руках... Подробности — на vlad.aif.ruВ луже по коленоУдивительно, но от достаточно оживленной трассы Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики клементчан отделяется менее 800 метров.Испытания начинаются сразу же после съезда с региональной дороги: «рыхлые» бетонные плиты все в ямах. Поэтому поездка даже на внедорожнике крайне некомфортна. Еще через сотню метров легковым автомобилям лучше вовсе повернуть назад: грязь, лужи и глубокие колеи, — делают этот участок не проездным.По краям видны следы, оставленные мощными грунтозацепами, которые местные жители используют, чтобы преодолеть трудный путь к деревне. Поездки за продуктами, в аптеку или просто путь к автобусной остановке стали настоящим испытанием для жителей.Поэтому оставляем свою машину на «плитах» и дальше идем пешком — вдоль леса, перепаханного поля, временами выполняя «пируэты» на скользкой грязи и проваливаясь в глубокие колеи с водой.Три путиПримерно на половине пути появляется озеро, от которого дорога идет в три стороны. По каждой из этих троп можно попасть в Клементьево. На этой развилке нас встречает местная дачница Елена Жукова.— Основная дорога до деревни раньше проходила по дальнему краю озера, когда там была насыпная дамба, но со временем она обрушилась, и остался узкий перешеек — по нему только коров гоняют, ездить там стало опасно — с одной стороны обрыв высотой в 10 метров, с другой — вода, — поясняет Елена.Другие дороги превратились в направления благодаря охотникам на квадроциклах и местной молодежи, которая любит рассекать по бездорожью.— Малейший дождик, и глина превращается в месиво, непроходимую жижу, а сквозь нее уже не проедешь. И никто на наши крики о помощи не реагирует, — сетует собеседница.Сама Елена Жукова — бывший музейный работник и кандидат исторических наук. Зиму и первую половину весны она обитает в Москве. Но как только наступает апрель, одной из первых едет в Клементьево.— Лет 20 назад по объявлению увидела эту деревню и просто влюбилась. Купили с мужем здесь домик, обустроились. Летом сюда семьи с ребятишками перебираются, многие стариков привозят, — говорит пенсионерка.Собеседница вспоминает, что еще пару лет назад местные накатали дорогу по траве вдоль пашни со стороны Черкутина, но прошлой осенью этот участок зачем-то вспахали, но так и не засеяли. И теперь проехать там может далеко не каждый внедорожник, и то только сухую погоду.— Случись экстренная ситуация, до нас просто никто не доедет.Люди волнуются не зря. В ночь на 6 мая такой экстренный случай у них произошел. 63-летнего Владимира, который жил здесь безвыездно последние лет 10, нашли мертвым у себя дома.— Накануне мы с Володей еще беседовали, шутили, а наутро ко мне прибегает сосед Николай, весь трясется и говорит, мол, Вовка умер. Он нашел его на веранде в кресле с телефоном в руках, — рассказывает Елена.Смерть Владимира стала полной неожиданностью и для его лучшего друга Романа Зуева, тоже здешнего завсегдатая.— Володя родился в Тамбовской области, какое-то время жил в Москве, а в зрелые годы решил перебраться сюда, а потом и меня за собой потянул из столицы. Теперь работаю вахтами — две недели тут, две — в Подмосковье, — рассказывает Роман.Только на цепях6 мая Роман как раз должен был выйти на работу. Узнав о случившемся, тут же ринулся в деревню. Пока мужчина был в дороге, Елена взяла ситуацию в свои руки. Первым делом набрала «112», где ей посоветовали обратиться в полицию.— Как раз накануне несколько дней лили дожди, поэтому участковый до нас добирался пешком, даже брюки ему пришлось подвернуть, — говорит Жукова.Потом вызвали «скорую». Но бригада обреченно остановилась на бетонке. Медикам пришлось ждать Романа. Минут через 20 мужчина на своем «УАЗе», укомплектованном цепями на колесах, смог отвезти фельдшера в Клементьево.Таким же способом Роман доставил к дому умершего друга и сотрудников ритуальной службы, которым тоже пришлось оставить свою полноприводную «Газель» на плитах.— Их водитель, когда увидел нашу дорогу, сразу заявил, что без трактора даже не поедет туда. Сказал, что много повидал всяких дорог, но такое видит впервые в жизни.​Тот же самый «УАЗ» послужил катафалком для Владимира. Чтобы доставить тело к спецмашине, его пришлось усадить на заднее сиденье и придерживать с двух сторон.И это не единственный случай, когда умерших приходилось транспортировать не самым простым способом. По словам Елены, несколько назад лет гроб со старушкой перевозили на прицепе трактора — она умерла как раз в сезон дождей. Тело еще одного дедушки осенью пришлось почти километр нести на носилках по буеракам.— Раньше там (показывает рукой на пустой участок. — Прим. авт.) дом стоял большущий, в четыре окна. Сгорел! Пожарные сказали, что сюда даже не сунутся! — сетовала Елена.С 2012 года дачники и жители деревни рассылают письма чиновникам, прося насыпать им хотя бы тонкий слой щебенки. По иронии судьбы, Владимир был одним из активистов, пытавшихся достучаться до властей. Но ответ у чиновников один — денег нет.— Мы уже хотели скинуться и сделать дорогу сами, но я в интернете прочитала, что за такое «самоуправство» еще и оштрафовать могут, — вздыхает женщина.— А если ситуация с дорогами не изменится, мы будем мужественно накатывать новые, а может еще наладим воздушное сообщение, — пошутил Роман.