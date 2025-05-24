Своим выступлением они довели до слёз певца Сергея Лазарева, взбудоражили сотню музыкальных экспертов и покорили сердца тысяч зрителей. Народный коллектив Хор русской песни Владимирского
<a href="https://33live.ru/novosti/24-05-2025-podkast-na-shestom-sila-v-iskusstve-kak-pobedili-vse-vmeste-xorom.html" target="_blank">«Подкаст на Шестом»: Сила в искусстве: как победили все вместе хором</a> - Своим выступлением они довели до слёз певца Сергея Лазарева, взбудоражили сотню музыкальных экспертов и покорили сердца тысяч зрителей. Народный коллектив Хор русской песни Владимирского
[url=https://33live.ru/novosti/24-05-2025-podkast-na-shestom-sila-v-iskusstve-kak-pobedili-vse-vmeste-xorom.html]«Подкаст на Шестом»: Сила в искусстве: как победили все вместе хором[/url] - Своим выступлением они довели до слёз певца Сергея Лазарева, взбудоражили сотню музыкальных экспертов и покорили сердца тысяч зрителей. Народный коллектив Хор русской песни Владимирского