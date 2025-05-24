Своим выступлением они довели до слёз певца Сергея Лазарева, взбудоражили сотню музыкальных экспертов и покорили сердца тысяч зрителей. Народный коллектив Хор русской песни Владимирского

Своим выступлением они довели до слёз певца Сергея Лазарева, взбудоражили сотню музыкальных экспертов и покорили сердца тысяч зрителей. Народный коллектив Хор русской песни Владимирского областного музыкального колледжа имени Бородина стал одним из победителей второго сезона популярного вокального шоу «Ну-ка все вместе! Хором!». Об участии в шоу, силе музыкальных традиций и секретах удачного выступления рассказали руководитель