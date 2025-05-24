Пятиэтажный дом №14 на улице Мира в Гороховце страдал от протечек. На проблему обратила внимание прокуратура. После проверки оказалось, что крыша дома находится не в самом лучшем состоянии:

Пятиэтажный дом №14 на улице Мира в Гороховце страдал от протечек. На проблему обратила внимание прокуратура. После проверки оказалось, что крыша дома находится не в самом лучшем состоянии: защитного слоя нет, а потому появились протечки, швы мягкой кровли не промазаны. При этом в одной из квартир на пятом этаже живет 96-летняя труженица тыла Муза Алексеевна