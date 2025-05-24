Новым подопечным приюта для бездомных животных «Дорога добра» совсем неожиданно стал лисенок. Волонтерам позвонил житель одного из СНТ под Владимиром и рассказал, нашел этого малыша на

Новым подопечным приюта для бездомных животных «Дорога добра» совсем неожиданно стал лисенок. Волонтерам позвонил житель одного из СНТ под Владимиром и рассказал, нашел этого малыша на окраине леса. Сразу заметил, что у лисички рана на лапе. Как рассказали в соцсетях приюта, лисенка им привезли в ведре. Пушистик был очень напуган. Волонтеры сразу повезли малыша в