Сирены завоют во Владимирской области в ближайшие несколько дней. Проверки систем звукового оповещения населения будут проходить с 25 по 29 мая (с воскресенья по четверг). Об этом сообщил

Сирены завоют во Владимирской области в ближайшие несколько дней. Проверки систем звукового оповещения населения будут проходить с 25 по 29 мая (с воскресенья по четверг). Об этом сообщил Александр Авдеев в своих соцсетях. Реагировать на сигналы не нужно, предупредил губернатор. Последний раз проверки проходили пятого марта. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!