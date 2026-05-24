Грозовой фронт пришел с юга.

Мощная гроза обрушилась на Муром — стихия бушевала около 20 минут, напугав местных жителей раскатами грома и ослепительными молниями. Грозовой фронт пришел с юга.Сильный ветер гнул деревья, а ливень шел стеной: после него ряд перекрестков в городе оказался под водой. Особенно сложная ситуация сложилась на пересечении улиц Куйбышева и Московской — там из‑за затопления образовалось настоящее озеро, в котором глохли автомобили.Ураганный ветер не только вызвал подтопления, но и повалил деревья в разных частях города. На улице Механизаторов, ближе к выезду из Мурома, одно из них рухнуло прямо на проезжую часть. Еще одно упавшее дерево перегородило дорогу на улице Трудовая.Сейчас экстренные службы уточняют полный список последствий непогоды.