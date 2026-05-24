Ночью 24 мая вражеские беспилотники ударили по инфраструктурным объектам в Камешковском округе. Об этом сообщил глава области Александр Авдеев.На месте вспыхнул мощный пожар, который быстро охватил территорию площадью около 800 квадратных метров. Сообщается, что в происшествии никто не пострадал.Сейчас на месте работают пожарные расчеты и экстренные службы.. В небе над регионом продолжает работать система ПВО, так как риск повторных атак все еще остается.