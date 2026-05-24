22 мая в Селивановском муниципальном округе случилась трагедия: в реке Колпь возле поселка Красная Горбатка утонул подросток.
Все произошло около 18:15. Мальчик 2012 года рождения пришел вместе с друзьями на пляж у реки — место находится неподалеку от автомобильного моста. Во время купания он попал в яму из‑за неровностей дна и начал тонуть. Окружающие пытались помочь, но спасти подростка не удалось.
Тело мальчика из воды достали спасатели из округа Муром. Сейчас Следственный комитет Владимирской области проводит проверку по факту случившегося.
На водоемах региона с начала года погибли уже 6 человек, среди них — один ребенок.
