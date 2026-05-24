Все произошло около 18:15.

22 мая в Селивановском муниципальном округе случилась трагедия: в реке Колпь возле поселка Красная Горбатка утонул подросток.Все произошло около 18:15. Мальчик 2012 года рождения пришел вместе с друзьями на пляж у реки — место находится неподалеку от автомобильного моста. Во время купания он попал в яму из‑за неровностей дна и начал тонуть. Окружающие пытались помочь, но спасти подростка не удалось.Тело мальчика из воды достали спасатели из округа Муром. Сейчас Следственный комитет Владимирской области проводит проверку по факту случившегося.На водоемах региона с начала года погибли уже 6 человек, среди них — один ребенок.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .