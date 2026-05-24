Минувшей ночью вражеские беспилотники атаковали инфраструктуру в Камешковском округе. В результате этой атаки вспыхнул пожар на площади около 800 кв.м. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в своих соцсетях. Силы и средства мобилизованы. На месте происшествия работают оперативные службы. На 9:03 24 мая объявлен отбой беспилотной опасности во Владимирской области. ДОП 12:36: