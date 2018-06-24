Студенты Колледжа полиции, проходящие практику в УВД, познакомились с работой участковых уполномоченных полиции в Рязанском районе столицы...

Студенты Колледжа полиции, проходящие практику в УВД, познакомились с работой участковых уполномоченных полиции в Рязанском районе столицы.Заместитель начальника ОДУУП и ПДН майор полиции Дмитрий Сергейчук организовал для учащихся Колледжа полиции, которые находятся на практике в Управлении под его руководством, экскурсию на участковый пункт полиции, расположенный в Рязанском районе округа. На месте их встретил участковый уполномоченный полиции младший лейтенант полиции Илья Борисов. Он показал, в каких условиях проходит служба, рассказал об организации деятельности пункта, о сложностях, с которыми приходится сталкиваться в работе, и об ответственности за проводимую работу.В свою очередь молодые люди могли задать любые интересующие их вопросы и получить компетентные ответы опытного полицейского. Кром того учащиеся познакомились с сотрудниками ОПОП – оперативного пункта общественного правопорядка по Рязанскому району, которые также следят за порядком в районе и активно сотрудничают с участковыми уполномоченными полиции.Как признались курсанты, за время практики в течение месяца в УВД по ЮВАО работу участкового уполномоченного полиции им приходилось видеть чаще на бумаге, в виде рапортов и отчетов. Теперь же у них появилась возможность познакомиться с этой службой «изнутри», за что они выразили огромную благодарность майору полиции Дмитрию Сергейчуку.Дмитрий Викторович, в свою очередь, выразил надежду на то, что в будущем выпускники Колледжа полиции выберут профессию участкового уполномоченного полиции и придут на службу в его подразделение.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18