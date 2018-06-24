Примерно 100 тысяч человек собрались на марш по центру Лондона в знак протеста против предстоящего выхода Великобритании из Евросоюза. Марш приурочили ко второй годовщине референдума по Brexit, 52 процента участников которого высказались за выход из Евросоюза.

Примерно 100 тысяч человек собрались на марш по центру Лондона в знак протеста против предстоящего выхода Великобритании из Евросоюза. Марш приурочили ко второй годовщине референдума по Brexit, 52 процента участников которого высказались за выход из Евросоюза.Предыдущая такая акция осенью 2017 года собрала десятки тысяч протестующих, передает РИА Новости. Правительство Соединенного Королевства при этом не раз подтверждало, что намерено осуществить Brexit, несмотря ни на что — причем по "жесткому" сценарию.В числе участников нынешней акции, организованной общественной организацией People's Vote — фермеры, врачи, учителя, водители, студенты, рыбаки, ветераны, рабочие заводов и офисные сотрудники. Это не только лондонцы, но и жители других городов. С собой многие взяли детей и домашних животных.Для проведения марша полиция перекрыла несколько улиц в центре Лондона. C транспарантами и флагами ЕС протестующие прошли по улице Пэлл-Мэлл до парламентской площади, где теперь проходит митинг. Люди требуют нового референдума по Brexit.Самая распространенная претензия к властям — отсутствие ясности в процедуре запланированного выхода из ЕС. "Правительство Мэй не в состоянии разработать программу выхода из ЕС. Они занимаются этим уже два года, но по-прежнему мы не знаем ничего. В этой ситуации нужен второй референдум. Два года назад народ высказался, но сейчас обстоятельства изменились. Нужно предотвратить катастрофу", — заявил, например, член профсоюза транспортников Леонард из Ливерпуля.У резиденции британского премьера участники марша ненадолго останавливались, скандируя лозунги с критикой планов правительства, а вход в здание канцелярии премьера они обклеили многочисленными наклейками с призывами не выходить из ЕС.Акцию поддержали Либерально-демократическая партия, члены Лейбористской партии, партия "зеленых". Полиция не мешала людям выражать свое мнение.