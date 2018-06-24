Последний выпуск программы Малахова, на котором обсуждался новый клип Киркорова, был похож на встречу друзей. Ведущий, пользуясь положением, приглашает одних и тех же людей на эфир. Эти факторы вызывают возмущение у экспертов и зрителей.

Последний выпуск программы Малахова, на котором обсуждался новый клип Киркорова, был похож на встречу друзей. Ведущий, пользуясь положением, приглашает одних и тех же людей на эфир. Эти факторы вызывают возмущение у экспертов и зрителей.Передача "Привет, Андрей", которая выходит на телеканале "Россия",превратилась в междусобойчик с друзьями, считает член экспертного совета приГосдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян. Он рассказал,что две недели назад его приглашали на съемки очередного выпуска программы,который был посвящен обсуждению клипа "Цвет настроения синий"."По итогу увиденного рад, что переговоры о моем участии вэтом шоу ничем не завершились. Собственно говоря, во время переговоров меняубеждали в том, что на эту передачу пригласят тех, кому клип "Цвет настроениясиний" нравится и тех, кто его критикует. Планировалось дать высказатьсякаждому в равной мере. Помимо Киркорова планировали также пригласить авторапетиции против Филиппа Бедросовича", – рассказал Манукян.Он сообщил, что переговоры об участии в записи шли целуюнеделю, но в итоге ничем не завершились и на съемки он не поехал. "Теперь могус чистым сердем сказать – Бог меня отвел от этого эфира. Результат вы видели наэкране, ничего и близко похожего на заявленную тему", – подчеркнул эксперт.Манукян обратил внимание на то, что в ходе показанного 23июня эфира наблюдался неповторимый подхалимаж. "Целых полтора часа Киркоровурассказывали какой он гениальный и какой он сделал замечательный клип. НиколайБасков не забыл прибыть на эфир похвалить со всех сторон своего друга, да иОльга Бузова конечно не могла пропустить эту тусовку, чтобы лишний разрассказать как она незабвенно любит Филиппа. Теперь еще и ее бабушкумедиазвездой делают. Ну и многих других, основной задачей которых было говоритьо том, как велик Филипп. Если бы я оказался посреди этого апофеоза подхалимажа,то мне, извините, было бы просто противно", – заявил Вадим.Эксперт подчеркнул, что ему не было стыдно лишь за двухлюдей. Они вызывают у него уважение. "Единственные люди на этом эфире, которыхмне приятно было видеть на экране – Кристина Орбакайте и Бедрос Киркоров. Этихлюдей я действительно уважаю за их труд, самоотдачу и за то, что они никогда неопускаются до уровня низового хайпа. Слава Богу Пугачевой не было ни в клипе,ни на этой передаче. Ей как видно такой хайп ни к чему", – сказал он.По его словам, подобные эфиры больше напоминают встречу сдрузьями, а не шоу федерального телеканала "Субботние посиделки Андрея Малаховапревратились в обычный междусобойчик его близких друзей. Так не годится! Этофедеральный телеканал, а не частная собственность телеведущего! Привет, Андрей!Стыдно, Андрей!" – заключил он.