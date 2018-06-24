Министр обороны Австрии Марио Кунасек выступил с предложением разместить на внешних границах Евросоюза полицейские силы и воинский контингент. Таким образом, по его мнению, следует изменить мандат Frontex – Европейского агентства по контролю границ.

Министр обороны Австрии Марио Кунасек выступил с предложением разместить на внешних границах Евросоюза полицейские силы и воинский контингент. Таким образом, по его мнению, следует изменить мандат Frontex – Европейского агентства по контролю границ.Нужно "обеспечить возможность задействовать полицейских и солдат в погранслужбе", — приводит слова министра РИА Новости.Кунасек считает, что усиление охраны необходимо на внешних границах балканских стран, Италии и Греции. Кроме того, военнослужащие и полицейские, по его мнению, должны находиться в ряде африканских стран.Австрия будет продвигать эту инициативу во время своего председательства в совете ЕС, которое начнется в июле, сообщил глава оборонного ведомства.