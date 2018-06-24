На российских полях продолжаются игры футбольного чемпионата мира. В Москве на стадионе Спартак в рамках второго тура группы G Бельгия экзаменовала команду Туниса. Красные дьяволы не оставили шансов сопернику, разгромив его со счетом 5:2.

На российских полях продолжаются игры футбольного чемпионата мира. В Москве на стадионе "Спартак" в рамках второго тура группы G Бельгия экзаменовала команду Туниса. "Красные дьяволы" не оставили шансов сопернику, разгромив его со счетом 5:2.Счет в игре был открыт уже на шестой минуте матча, когда в результате молниеносной перепасовки мяч на краю штрафной площади оказался у капитана бельгийцев Эдена Азара. На скорости он совершил рывок, который не по правилам был остановлен защитником Туниса – судья назначил пенальти. Сам пострадавший удар и реализовал – 1:0.На этом подопечные Роберто Мартинеса не успокоились и уже через десять минут удвоили свое преимущество, когда отметился главный форвард Бельгии Ромелу Лукаку. Однако тунисцы смогли своевременно ответить своим голом благодаря стараниям Дилана Бронна, который поразил ворота Тибо Куртуа после удара головой. Вскоре Бронн получил травму и был заменен.К исходу первой двадцатиминутки команды общими усилиями забили три мяча. Впрочем, и на этом они не успокоились и под занавес первого тайма все тот же Лукаку стал автором дубля. На перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу "красных дьяволов".Второй игровой отрезок начался с оформления еще одного дубля – его оформил Азар. К чести тунисцев, несмотря на разницу в три мяча, они не бросили играть и продолжали активно прессинговать оборону Бельгии, периодически тревожа Куртуа. Впрочем, следующий гол забили не они, а вышедший на замену бельгиец Миши Батшуайи. Казалось, что именно гол бельгийского нападающего станет заключительным в игре, но последнее слово осталось все-таки за тунисцами, когда уже в добавленное время точку в матче поставил Вахби Хазри. 5:2 – победу празднуют футболисты Бельгии.В заключительном туре бельгийцы встретятся с Англией, а Тунис с Панамой. Игры состоятся 28 июня.