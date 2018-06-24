В ряде районов Москвы в субботу днем прошли кратковременные, но сильные дожди, которые сопровождались мощными порывами ветра. Местами выпал град размером более 1 сантиметра в диаметре.

В ряде районов Москвы в субботу днем прошли кратковременные, но сильные дожди, которые сопровождались мощными порывами ветра. Местами выпал град размером более 1 сантиметра в диаметре.Заливало в основном северную и западную части города. Под дождь попали и футбольные болельщики, шедшие со стадиона "Спартак" после матча чемпионата мира между сборными Туниса и Бельгии (счет 2:5), передает "Интерфакс".В связи с сильным ветром, грозами и другими неблагоприятными явлениями Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на воскресенье. "Желтый" уровень означает, что погода потенциально опасна.По прогнозам синоптиков, в воскресенье в столице вновь пройдут кратковременные дожди и грозы, порывы ветра могут достигать 13-18 метров в секунду. Температура воздуха не превысит 25-27 градусов. Дожди возможны также в предстоящие понедельник и вторник.