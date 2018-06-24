В матче группы G чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Туниса (5:2) был установлен новый рекорд мировых первенств по числу матчей с забитыми голами. Это событие ознаменовал гол бельгийца Эдена Азара, названного лучшим игроком встречи.

В матче группы "G" чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Туниса (5:2) был установлен новый рекорд мировых первенств по числу матчей с забитыми голами. Это событие ознаменовал гол бельгийца Эдена Азара, названного лучшим игроком встречи.После гола Азара чемпионат мира в России стал рекордным по количеству матчей без итогового счета 0:0. Теперь это достижение равно 27 играм и может быть побито и в следующих матчах субботы, 23 июня. Предыдущий рекорд – 26 результативных встреч подряд, — держался с чемпионата мира 1954 года, который проходил в Швейцарии.