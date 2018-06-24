Дональд Трамп считает, что за почти полтора года с момента вступления в должность президента США смог сделать больше, чем любой другой из американских лидеров.

Дональд Трамп считает, что за почти полтора года с момента вступления в должность президента США смог сделать больше, чем любой другой из американских лидеров.В интервью телеканалу TBN американский президент сказал, что за более чем 500 дней с момента вступления в должность он добился "больше, чем любой другой президент" в истории США за тот же срок.Среди своих заслуг Дональд Трамп назвал сокращение налогов, низкие показатели безработицы и уровень трудовой занятости, который находится на самом высоком уровне за последние 40 лет. Он положительно оценил свою политику в области внешней торговли и введения пошлин на импорт продукции из ряда государств.Также он заявил, что перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, исполняя обещание, данное во время избирательной кампании в 2016 году. Церемония открытия американского посольства США состоялась 14 мая этого года, что привело к усилению массовых протестов палестинских арабов. В столкновениях с израильскими солдатами были убиты свыше 60 человек.Помимо этого, президент США напомнил о том, что ему и лидеру КНДР удалось заключить "замечательное соглашение" по итогам саммита в Сингапуре 12 июня. Тогда Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Кроме того, Трамп обещал остановить совместные с Южной Кореей военные учения в районе Корейского полуострова, сообщает ТАСС.