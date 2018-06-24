Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает довести уровень развития страны до одного уровня с Россией и США.

Турция должна быть одним из самых развитых государств в мире, равняться следует на Россию и США, заявил президент страны Тайип Эрдоган.Выступая на митинге в крупнейшем городе страны — Стамбуле, Эрдоган сказал: "Россия и США являются одними из наиболее развитых государств мира. Турция тоже достигнет их уровня развития и войдет в десятку стран по этому показателю".Митинг проводился в субботу в преддверии досрочных президентских и парламентских выборов, назначенных на воскресенье, уточняет РИА Новости. Это уже третье выступление Эрдогана за субботу, ожидается еще два выступления до наступления периода тишины (с 17.00 по Москве).Выступая, турецкий лидер отметил, что страна очищается от бюрократии, и при изменении системы "развитие будет стремительным".Параллельно в стамбульском районе Мальтепе проходил митинг кандидата от оппозиции Мухаррема Индже. Выступая, Индже спрогнозировал панику на бирже в случае победы Эрдогана."Если выигрывает Эрдоган, то на рынках усилится паника, процентная ставка вырастет", — сказал Индже.Кандидат отметил, что в случае его выигрыша на выборах, режим ЧС, объявленный после покушения на президента в 2016 году, будет отменен в течение двух суток. Также прекратится прослушка телефонов граждан, снизятся цены на топливо, вырастет минимальная зарплата, а Стамбул превратится в центр мирового туризма.Толпа, шедшая на митинг оппозиции, спровоцировала перебои в работе общественного транспорта Стамбула. Несмотря на дождь, митингующие заполнили все пространство парка, на выходах наблюдается давка.Ранее Эрдоган заявлял, что планирует проголосовать в Стамбуле.На досрочных президентских выборах 24 июня в избирательные бюллетени включены фамилии Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от "Хорошей партии"), Темеля Карамоллаоглу (от "Партии счастья") и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.