Президент Украины Петр Порошенко, открывший в субботу в ходе рабочей поездки в Запорожскую область движение по трассе Н-08, на фото срывает с нового дорожного знака надетое на него полотно. У пользователей соцсетей сложилось ощущение, что Порошенко торжественно открывает этот дорожный знак.

Президент Украины Петр Порошенко, открывший в субботу в ходе рабочей поездки в Запорожскую область движение по трассе Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь, выложил в своем Twiitter фотографии, на которых он осматривает отремонтированный участок.На одном из фото глава государства срывает с нового дорожного знака надетое на него полотно. У пользователей соцсетей сложилось ощущение, что Порошенко торжественно открывает этот дорожный знак.Оглядаю першу вЁдремонтовану дЁлянку дороги Н-08 — 23,74 км, якЁ сполучають ЗапорЁжжя та ДнЁпро.Ця дорога вЁдремонтвана за технологЁями європейського зразка, а кошти на її будЁвництво були видЁленЁ за рахунок митного експерименту та коштЁв Дорожного фонду. #РемонтДорЁг pic.twitter.com/qIdtEMRIKr— Петро Порошенко (@poroshenko) 22 июня 2018 г.В Интернете уже появилось большое количество издевательских комментариев на эту тему. Так, пользователи пишут, что открытие дороги является невиданной победой, от которой "наворачиваются слезы счастья", а "неописуемая радость и гордость переполняют душу", задаются вопросом, какое отношение президент Украины имеет к ремонту дороги, и даже называют увиденное "достижением года" или "адом".Достижение года!Открытие дорожного знака. pic.twitter.com/49tYGwu0vP— ЛЁквЁдатор (@Brav_LikvidATOr) 23 июня 2018 г.