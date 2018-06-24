Россия уже стала первой в поистине удивительной дисциплине - на чемпионате Европы по фехтованию. Вести в субботу подготовили редкий рассказ о внутреннем устройстве и шпаг, саблей и рапир, и мире этих спортсменов-интеллектуалов.

Россия уже стала первой в поистине удивительной дисциплине — на чемпионате Европы по фехтованию. "Вести в субботу" подготовили редкий рассказ о внутреннем устройстве и шпаг, саблей и рапир, и мире этих спортсменов-интеллектуалов."Туше" - словечко из лексикона королевских мушкетеров и гвардейцев кардинала: в спорте так называют укол, нанесенный по правилам. Больше всего уколов на этом турнире нанесли российские мушкетеры наших дней.Те самые желанные золотые медали, которые через мгновения окажутся на груди наших спортсменов. Это будут шестые награды высшей пробы в копилке российской сборной.Шесть золотых из 12 возможных. Счет российским наградам открывает Софья Великая. Одержав победу в финале над француженкой Сесилией Бердер, Великая доказала: в своей дисциплине — сабле — она правит единолично.Поединки на саблях считают самыми динамичными. Длина около метра, масса не больше полкило, клинок трапециевидного сечения. Поражаемая поверхность при фехтовании на саблях — туловище, руки и голова.Великая — 13 раз лучшая на континенте, хотя дочке Зое только 8 месяцев. "Я так счастлива, хотя начиналось все не очень легко: три победы, три поражения", — признается спортсменка. Она говорит: еще весной не получалось ничего.В командных соревнованиях хором приветствуют соперника — еще одна галантное правило фехтования. Борьба за золото в командной сабле — с украинскими спортсменками. В начале сходятся олимпийские чемпионки Яна Егорян и Ольга Харлан. Яна выигрывает 5:3 — счет в каждом командном поединке идет до пяти уколов. Дальше — опять победа, потом вторая, третья: Россиянки соперницам не оставили шансов.Первым чемпионок поздравляет Кристиан Бауэр, генеральный менеджер сборной России по сабле. "Тренер сегодня был очень спокоен, мы переживали, думали, не надо ли вызвать врача, но он просто выжидал", — сказала Софья Великая.На тренировке перед финалом Бауэр работает с каждой спортсменкой. Во время поединка не отходит от бортика. Именно Бауэр привел наших саблисток к успеху в Рио. С почетного места в центре российский триколор, кажется, можно было и вовсе не снимать."Атомная рапира" — так называют Инну Дериглазову. Она — на высшей ступени пьедестала. Олимпийская чемпионка приносит еще одну золотую медаль в копилку России."Атомная" не только потому, что молниеносна и недосягаема. Инна Дериглазова живет в Курчатове, этот городок находится рядом с Курской АЭС. Именно из курчатовской спортшколы вышли многие выдающиеся рапиристы. Съемочной группе "Вестей в субботу" группе доверили подержать в руках этот вид оружия.Рапира хоть и похожа на саблю по длине и весу, имеет клинок четырехгранного сечения, утонченный к концу. В поединках на рапирах засчитываются только уколы в область груди и спины, а также в воротник маски.Соперница Инны Дериглазовой в финале — Ариана Эрриго, восьмикратная чемпионка мира и уникальная фехтовальщица, которая успешно выступает сразу в двух дисциплинах, что большая редкость. Кроме рапиры еще и в сабле, оттого с соперницами расправляется за минуты. Но не в этот раз."Осознаю, что выиграла Чемпионат Европы, это мне безумно приятно, тем более в таких тяжелых условия. Было очень жарко, душно", — рассказала Дериглазова."На фоне того, что в зале, наверное, 50 градусов, эта победа достойна не только уважения — это героизм, я считаю. Вот я надел на награждение олимпийку на две минуты, я просто взмок, а в костюме, маске целый день… Вот в каком состоянии находится спортсмен", — отметил Мамедов.В командных соревнованиях наши девушки завоевали серебро, уступив за три секунды до конца всего один укол команде Италии. А вот рапиристы взяли обе золотые медали.В финале личного первенства — тяжелейший поединок Алексея Черемисинова с олимпийским чемпионом Даниэле Гароццо. Счет — до 15 очков. На табло – 11:14. И не в нашу пользу. Алексей совершает невозможное — сравнивает счет. Один укол отделяет Алексея Черемисинова от золотой медали. Крайне напряженный момент. Все — это победа!В командных соревнованиях настоящий подвиг совершил Тимур Арсланов — с большим преимуществом обыграл сразу двух олимпийских чемпионов.Просто вышли, увидели и победили — это про команду наших шпажистов. А ведь соперник и действующие чемпионы мира, и номер один в европейском рейтинге. Но разрыв сначала пять, потом девять уколов отыграть такое в шпаге трудно.Это самое массивное из трех орудий, вес шпаги почти 800 грамм. Клинок трехгранного сечения. В поединках на шпагах засчитываются уколы, нанесенные во все части тела. Потому за фехтованием на шпагах проще следить — оно не такое скоростное, как сабля и рапира.Счет с перевесом в 11 уколов в финале можно назвать разгромом. А ведь Франция для фехтования — как Англия для футбола, родина этого вида спорта.Несмотря на безопасные клинки и строгие правила, у наших спортсменов и королевских мушкетеров Дюма — один и тот же девиз.