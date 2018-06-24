Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал обладателем поул-позиции на Гран-при Франции. Гонка восьмого этапа чемпионат мира автогонок в классе Формула-1 состоялась на автодроме имени Поля Рикара в Ле-Кастеле.

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал обладателем поул-позиции на Гран-при Франции. Гонка восьмого этапа чемпионат мира автогонок в классе "Формула-1" состоялась на автодроме имени Поля Рикара в Ле-Кастеле.Время британца составило 1.30,029. Второе время у партнера Хэмилтона по Mercedes Валттери Боттаса. Третьим стал лидер чемпионата Себастьян Феттель из Ferrari.Отметим, что единственный представитель России в "Формуле-1" Сергей Сироткин из Williams продемонстрировал 19-й результат. При этом отметим, что гонку россиянин будет начинать на 18-й строчке, поскольку занявший изначально более высокую строчку пилот Toro Rosso Брендон Хартли из-за замены силовой установки опустится на 20-е место.Гонка состоится 24-го июня.