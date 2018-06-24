В Ростове-на-Дону состоялся матч группы F между командами Южной Кореи и Мексики. Благодаря голам Карлоса Велы и Хавьера Эрнандеса победу во втором туре чемпионата мира праздновали футболисты из Латинской Америки.

В Ростове-на-Дону состоялся матч группы "F" между командами Южной Кореи и Мексики. Благодаря голам Карлоса Велы и Хавьера Эрнандеса победу во втором туре чемпионата мира праздновали футболисты из Латинской Америки.Команды начали поединок с обоюдных атак, однако до по-настоящему опасных моментов дело не доходило. Тем к месту для мексиканской сборной пришлась игру рукой в своей штрафной в исполнении одного из корейских футболистов – арбитр незамедлительно указал на точку. Исполнять удар подошел Карлос Вела, который без проблем развел мяч и вратаря по разным углам – 1:0.Впрочем, корейские футболисты на стали отсиживаться в обороне и продолжили совершать "уколы" голкипера Мексики Гильерме Очоа. Однако забить азиатским игрокам не удавалось – в завершающей стадии атаки им катастрофически не везло. Самым явным моментом для гола стал выход корейца уже на пустые ворота после целого ряда ошибок в исполнении вратаря и защитника мексиканской команды, но нападающий Кореи так и не успел воплотить эпизод в гол – в последний момент у него выбили мяч.Однако к тому моменту – на 66-й минуте — счет уже был удвоен мексиканцами. Второй гол за латиноамериканскую команду забил Хавьер Эрнандес. Для Чичарито этот гол стал десятым в международной карьере. Но последнее слово осталось все-таки за корейцами – уже в компенсированное время Сон Хен Мин дальним ударом сократил отставание в счете до минимального, но на большее игроков Кореи уже не хватило – 2:1, победа Мексики.В заключительном туре мексиканцам предстоит сыграть со Швецией, а корейцам – с Германией. Игры пройдут 27-го июня.