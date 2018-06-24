Для обучения юных пешеходов безопасному поведению на дорогах сотрудниками дорожной полиции используются различные игровые площадки...

Сотрудники столичной Госавтоинспекции совместно с педагогическим коллективом московских школ проводят обучение детей основам дорожной безопасности.Для обучения юных пешеходов безопасному поведению на дорогах сотрудниками дорожной полиции используются различные игровые площадки. С целью изучения теоретической части Правил дорожного движения, воспитанникам летних лагерей предлагается пройти тематическую игру «Я пешеход», где дети могут представить себя как в роли велосипедиста, пешехода, так и пассажира всех видов транспортных средств.Полученные знания ребята закрепляют на практике. В автогородке - специализированной площадке, имитирующей реальные дорожные условия, юные участники дорожного движения наглядно продемонстрируют свои навыки в области соблюдения основ безопасности.Сотрудники Госавтоинспекции помогают детям преодолевать различные трудности при переходе дороги, рассказывая о наиболее распространенных ошибках, способных спровоцировать опасные ситуации.В завершение мероприятия госавтоинспекторы вручили детям небольшие подарки – светоотражатели и пожелали им безопасных дорог.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81