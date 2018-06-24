В Россию из Сирии вернулись военнослужащие отдельного медицинского отряда спецназначения ВДВ.

В Россию из Сирии вернулись военнослужащие отдельного медицинского отряда спецназначения ВДВ, передает канал "Россия 24".Три месяца они оказывали помощь мирному населению и обеспечивали медсопровождение личного состава авиабазы.Дома медиков встретили цветами и оркестром. За время командировки военнослужащие оказали медпомощь как минимум двум тысячам мирных граждан, провели свыше 130 хирургических операций.Медики представлены к государственным и ведомственным наградам.