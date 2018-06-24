23 июня из Грозного улетает теперь уже хорошо знакомая нам сборная Египта. Впереди у нее матч с Саудовской Аравией, но потом - уже все: дальше группового турнира египтян не пропустили Россия и Уругвай. Почему, тем не менее, египтян провожают из России с грустью?

23 июня из Грозного улетает теперь уже хорошо знакомая нам сборная Египта. Впереди у нее матч с Саудовской Аравией, но потом — уже все: дальше группового турнира египтян не пропустили Россия и Уругвай. Почему, тем не менее, египтян провожают из России с грустью?Мохаммед Салах после поражения от сборной России предельно сдержан, однако не отказывает и фотографируется со своими юными болельщиками.Прием, который глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров организовал в честь сборной команды Египта, начинается с национальных танцев. На столах — фрукты, ягоды, закуски. Все продукты, как и напитки, — местные. Особенно египтянам понравилось национальное чеченское блюдо — рубец.Глава Чеченской Республики весь вечер общается с Мохаммедом Салахом. Показывает ему фотографии, сделанные во время матча Россия — Египет. Переводчик требуется не всегда: часть разговора — на арабском.В этот вечер один из лучших футболистов мира оставляет только один автограф — на мяче. Рамзан Кадыров дарит своему новому другу майку со своим номером и специальным указам присваивает Салаху звание почетного гражданина Чеченской Республики.Египетские футболисты, без преувеличения, до сих пор расстроены. Поражение от сборной России не входило в их планы. Рамзан Кадыров рассказывает о договоренности провести товарищеский матч между республиканским футбольным клубом "Ахмат" и сборной Египта.Кадыров знакомит нас со своим новым другом. В эксклюзивном интервью Мохаммед Салах делится с "Вестями в субботу" своими впечатлениями от условий, в которых его команда жила и тренировалась в Грозном."Вся наша команда благодарна за те суперусловия, в которых мы оказались на время пребывания в Чеченской Республике. Это был по-настоящему теплый прием. И гостиница, и поле на котором мы тренировались, — великолепны. Спасибо России" – отметил футболист.Рамзан Кадыров приветствует каждого египетского футболиста и приглашает приехать еще раз. "Самая лучшая команда после России. Каждый по-своему хорош. Им очень нравится" – подчеркнул глава Чечни.И, конечно, главное внимание — лидеру сборной Египта.Свободные от тренировок египтяне с удовольствием съездили в горы. Родовые чеченские башни, водопады и ущелья — то, чего точно не увидишь на своей родине. 40-градусная жара, которая стоит в Грозном, на время экскурсии сменилась горной прохладой.Египтяне улетают из Грозного, но обещают обязательно вернуться. Футбол действительно не знает границ.