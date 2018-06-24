Развод артиста и его молодой жены уже несколько недель не уходит из поля зрения СМИ и блогеров. Кто-то считает, что Шнур бросил молодую жену из-за измены, некоторые подозревают его в таком же поступке. Теперь появилась и вовсе конспирологическая версия и объяснение семейной драмы.

Развод артиста и его молодой жены уже несколько недель не уходит из поля зрения СМИ и блогеров. Кто-то считает, что Шнур бросил молодую жену из-за измены, некоторые подозревают его в таком же поступке. Теперь появилась и вовсе конспирологическая версия и объяснение семейной драмы.Блогер Лена Миро усомнилась в серьезности развода СергеяШнурова и его жены, объяснив такие метания и семейные перипетии алкоголем ижеланием повысить популярность в медийном пространстве. По ее мнению, бракмузыканта и Матильды является обычным союзом люмпенов.Материал дополняется