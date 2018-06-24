С помощью увлекательной игры дети и подростки закрепили полученные знания в области безопасности дорожного движения.

Сотрудники ОГИБДД Отд МВД России по Киржачскому району посетили лагерь с дневным пребывание на базе детского оздоровительно-образовательного спортивного центра. Специально для юных спортсменов полицейские организовали увлекательную игровую программу «Управляй велосипедом безопасно».Перед началом игры инспектор Ирина Нефёдова напомнила юным участникам правила безопасного управления велосипедом, а также рассказала о том, как обезопасить себя с помощью пассивных средств защиты. После этого ребята разделились на две команды, участникам которых предстояло выполнить ряд заданий.Под руководством инспекторов ОВ ДПС Дмитрия Алексеева и Александра Виноградова, юные велосипедисты смогли продемонстрировать свое мастерство в фигурном вождении велосипеда, показать знание устройства велосипеда, проявить эрудицию и находчивость, а также попробовать свои силы в оказании первой медицинской помощи. С помощью увлекательной игры дети и подростки закрепили полученные знания в области безопасности дорожного движения.В конце мероприятия всем его участникам были вручены светоотражающие браслеты, а лучшие среди девочек и мальчиков получили в подарок по комплекту средств защиты для велосипедистов.