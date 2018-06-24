Невинный вопрос по поводу формы поддержки российских футболистов навлек гнев подписчиков. Пользователи сочли это богохульством и ужасом.

Невинный вопрос по поводу формы поддержки российских футболистов навлек гнев подписчиков. Пользователи сочли это богохульством и ужасом.Пользователи Сети возмутились постом телеведущего БорисаКорчевникова, который тот опубликовал в Instagram. На видео болельщик, находясь у себя дома,перед матчем российской сборной крестил каждого из футболистов во время исполнениягимна России. Гендиректор православного телеканала "Спас" сопроводил пост вопросом: "а как болеете вы?".Пост собрал множество лайков и восторженный отзывы людей,которые объяснили победы команды как раз тем, что неизвестный болельщик креститкаждого футболиста перед матчем. Однако нашлись и те, кто счел это видеоужасным.Материал дополняется