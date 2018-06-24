Невинный вопрос по поводу формы поддержки российских футболистов навлек гнев подписчиков. Пользователи сочли это богохульством и ужасом.
Невинный вопрос по поводу формы поддержки российских футболистов навлек гнев подписчиков. Пользователи сочли это богохульством и ужасом.
Пользователи Сети возмутились постом телеведущего Бориса
Корчевникова, который тот опубликовал в Instagram. На видео болельщик, находясь у себя дома,
перед матчем российской сборной крестил каждого из футболистов во время исполнения
гимна России. Гендиректор православного телеканала "Спас" сопроводил пост вопросом: "а как болеете вы?".
Пост собрал множество лайков и восторженный отзывы людей,
которые объяснили победы команды как раз тем, что неизвестный болельщик крестит
каждого футболиста перед матчем. Однако нашлись и те, кто счел это видео
ужасным.
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