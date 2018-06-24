Основатель правой партии Национальный фронт, недавно сменившей название на Национальное объединение, отец нынешнего лидера партии Марин Ле Пен — Жан-Мари в субботу выписался из больницы.

Жан-Мари Ле Пен, отец Марин Ле Пен, выписался из больницы.Основатель правой партии "Национальный фронт", сейчас переименованной в "Национальное объединение", был госпитализирован 11 дней назад из-за переутомления.Ле Пен перенес грипп весной, поскольку пациент в возрасте, врачи решили его наблюдать в условиях стационара, где Ле Пен и встретил свое 90-летие. Из больницы под Парижем пожилой политик уже вернулся в свое семейное поместье Монтрету в Сен-Клу.Празднование юбилея намечено на 30 июня, передает РИА Новости.