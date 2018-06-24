Неудовлетворительные результаты экономического развития могут привести Белоруссию к потере независимости, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Потерей независимости Белоруссии грозит невыполнение поставленных задач по экономическому развитию страны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.По словам главы государства, Минску необходимо полностью выполнять поставленные экономические задачи, в том числе в сельском хозяйстве. Об этом он заявил в эфире белорусского телеканала ОНТ по итогам поездки в Шкловский район.Единственной причиной невыполнения поставленных задач может стать смерть, подчеркнул Лукашенко."Мы на фронте. Если не выдержим эти годы, значит, надо или в состав какого-то государства входить, или о нас будут вытирать ноги", — считает Лукашенко.Он не уточнил, в состав какого государства может войти Белоруссия, однако предостерег от еще одного варианта исхода — развязывания войны по примеру Украины.При этом Лукашенко призвал всех работников сельского хозяйства придерживаться намеченного плана и соблюдать технологии производства. "Иначе мы скоро пойдем по миру без штанов", — заключил белорусский лидер.