Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что против стран ЕС, безосновательно отказывающих мигрантам в праве на убежище, должны быть введены финансовые санкции.

Против стран Евросоюза, отказывающим эмигрантам в праве на убежище, нужно вводить экономические санкции, считает французский лидер Эмманюэль Макрон.По итогам переговоров с премьером Испании Педро Санчесом Макрон также сообщил, что нельзя мириться с национальным эгоизмом, передает ТАСС. Санчес назвал состоявшиеся переговоры плодотворными, это его первый зарубежный визит в качестве премьера.По мнению Санчеса, миграционная политика должна быть общей, основываться на солидарности, ответственности и уважении прав человекаВизит Макрона в Испанию запланирован на 26 июля. Это большая честь, подтвердил Санчес, передает РИА Новости.Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что на фоне обострившейся миграционной проблемы в преддверии саммита ЕС в Брюсселе 28-29 июня решено провести 24 июня неформальную встречу части лидеров ЕС по этой теме.