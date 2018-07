В городе Булавайо в Зимбабве совершено покушение на президента этой африканской страны Эммерсона Мнангагву, выступавшего там на митинге. Сообщается, что произошел взрыв на стадионе, где проходило мероприятие. Президент Мнангагва не пострадал и в настоящее время находится в безопасности.

В городе Булавайо в Зимбабве совершено покушение на президента этой африканской страны Эммерсона Мнангагву, выступавшего там на митинге. Сообщается, что произошел взрыв на стадионе, где проходило мероприятие.They assassination attempt on Zimbabwean president Mnangagwa pic.twitter.com/IWcT8T66Qd— The Instigator (@Am_Blujay) 23 июня 2018 г.Президент Мнангагва не пострадал и в настоящее время находится в безопасности, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.#breaking An explosion rocked the stadium where Zimbabwe's president, Emmerson Mnangagwa, was addressing a campaign rally......#Zimbabwe pic.twitter.com/C1BHbTC3Vm— Yitz (@Greenslime_) 23 июня 2018 г.Сегодня же произошла атака на митинге в столице Эфиопии Аддис-Абебе, где присутствовал и выступал новый премьер-министр стран Абий Ахмед. Многочисленный митинг в поддержку нового главы правительства проходил на одной из площадей Аддис-Абебы, и в какой-то момент там произошел взрыв. По данным министра здравоохранения Эфиопии Амира Амана, в результате атаки один человек погиб и более 130 пострадали.По имеющимся данным, один из участников митинга бросил гранату в сторону трибуны, на которой находился новый глава кабинета Эфиопии. Это случилось через несколько минут после того, как Абий Ахмед закончил выступать перед собравшимися. Премьер Эфиопии также не пострадал и заявил, что атаку совершили "представители сил, выступающих против объединенной Эфиопии".