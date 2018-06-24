В городе Булавайо в Зимбабве совершено покушение на президента этой африканской страны Эммерсона Мнангагву, выступавшего там на митинге. Сообщается, что произошел взрыв на стадионе, где проходило мероприятие. Президент Мнангагва не пострадал и в настоящее время находится в безопасности.
В городе Булавайо в Зимбабве совершено покушение на президента этой африканской страны Эммерсона Мнангагву, выступавшего там на митинге. Сообщается, что произошел взрыв на стадионе, где проходило мероприятие.
They assassination attempt on Zimbabwean president Mnangagwa pic.twitter.com/IWcT8T66Qd
— The Instigator (@Am_Blujay) 23 июня 2018 г.
Президент Мнангагва не пострадал и в настоящее время находится в безопасности, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
#breaking An explosion rocked the stadium where Zimbabwe's president, Emmerson Mnangagwa, was addressing a campaign rally......#Zimbabwe pic.twitter.com/C1BHbTC3Vm
— Yitz (@Greenslime_) 23 июня 2018 г.
Сегодня же произошла атака на митинге в столице Эфиопии Аддис-Абебе, где присутствовал и выступал новый премьер-министр стран Абий Ахмед. Многочисленный митинг в поддержку нового главы правительства проходил на одной из площадей Аддис-Абебы, и в какой-то момент там произошел взрыв. По данным министра здравоохранения Эфиопии Амира Амана, в результате атаки один человек погиб и более 130 пострадали.
По имеющимся данным, один из участников митинга бросил гранату в сторону трибуны, на которой находился новый глава кабинета Эфиопии. Это случилось через несколько минут после того, как Абий Ахмед закончил выступать перед собравшимися. Премьер Эфиопии также не пострадал и заявил, что атаку совершили "представители сил, выступающих против объединенной Эфиопии".