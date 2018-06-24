Камера запечатлела момент покушения на президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву, произошедшего на стадионе в городе Булавайо в субботу, 23 июня. В пресс-службе главы государства утверждают, что Мнангагва жив и находится в безопасном месте, количество пострадавших пока не уточняется.

Неизвестные злоумышленники совершили покушение на президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву. Инцидент, произошедший в субботу, 23 июня, попал на видео.Президент выступал на митинге во втором по величине городе страны – Булавайо. Он прибыл на стадион, где проходило мероприятие, успел поприветствовать собравшихся и направился в сторону трибуны для почетных гостей. В этот момент прогремел взрыв.В пресс-службе главы государства утверждают, что Эммерсон Мнангагва жив и в настоящее время находится в безопасном месте, сообщает ТАСС.Точных сведений о количество пострадавших пока нет.Отметим, что ранее в субботу схожий случай произошел в Эфиопии, где преступники взорвали бомбу на митинге, проводившемся в поддержку премьер-министра Абия Ахмеда Али в столице страны — Аддис-Абебе. В результате ЧП погиб один и пострадали более 130 человек.