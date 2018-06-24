Еще несколько чемпионатов назад представить такое было бы трудно. Сборная Бельгии — реальный претендент на кубок мира. Золотое поколение красных дьяволов с Азаром, де Брейне, Лукаку в первом туре выступило едва ли не убедительней всех.

Африканская страна в итоге проиграла, и, видимо, теряет шансы на выход в плей-офф.Еще несколько чемпионатов назад представить такое было бы трудно. Сборная Бельгии — реальный претендент на кубок мира. Золотое поколение "красных дьяволов" с Азаром, де Брейне, Лукаку в первом туре выступило едва ли не убедительней всех."Думаю, мы победим 3-1. Бельгия забьет первая – и дальше матч будет складываться для нас просто. У нас нет любимых футболистов. Мы – Бельгия, и нам важна вся команда!" — "Не знаю, насколько простым будет этот матч. В прошлой игре были некоторые проблемы. Нужно обязательно победить, потому что дальше – играть с Англией, и это будет непросто", — заявили бельгийцы.Пятнадцать матчей без поражений. Последний раз бельгийцы проигрывали весной 2016 года. С другой стороны — скромный Тунис. Команда без серьезных достижений, зато с преданными фанатами."Думаю, игра будет непростой, но мы должны победить 2-1. Хазри обязательно забьет. Оба мяча. И Бен Амор тоже забить должен. Тут отличный стадион – тоже красно-белый, как и цвета нашей сборной! Россия и Тунис – вместе!", — кричит группа поддержки тунисской сборной.Хазри в итоге забил, но едва ли от этого кому-то в Тунисе стало легче. Десятки тысяч африканских фанатов — а стадион получился красно-белым не только снаружи — уже на первых минутах заглушил всего один бельгийский сектор и один Эден Азар.За первые двадцать минут событий набралось на целый тайм. Если кто и считал результат заранее известным, то точно не ребята из Туниса. Фаворита они атаковали не хуже, и даже сумели ответить голом. Но этим, кажется, бельгийцев только разозлили.Дальше — на кураже. Залететь у "дьяволов" могли и шесть, и семь, а хватило пяти. Уже в добавленное время в ответ забивает тот самый Хазри, но праздновать под взором короля бельгийцам это уже не мешает. А Ромелу Лукаку отправляется в поход за золотой обувью."Вы знаете Лукаку? Все знают Лукаку! А Кейн кто такой?! Пусть теперь англичане нас боятся... Мы очень крутые, дойдем до финала", — уверены спортсмены.Время решающих побед и поражений. Самый результативный матч турнира и сборная Туниса практически теряет шансы на плей-офф. А вот бельгийцы отправляются туда в статусе фаворитов не только своей группы, но и всего кубка мира.