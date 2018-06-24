На прогулочном судне Барракуда в Барнауле в субботу в результате шторма различные травмы получили 15 человек, погибших нет, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского управления Следственного комитета на транспорте.

На прогулочном судне "Барракуда" в Барнауле в субботу в результате шторма различные травмы получили 15 человек, погибших нет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирского управления Следственного комитета на транспорте. Ранее сообщалось о шести пострадавших, которые были доставлены в больницы с переломами и ушибами.По информации следователей, на борту прогулочного катера находились 120 человек. Во время урагана судно столкнулось с опорой автомобильного моста. Экипаж принял решение встать на другом от Барнаула берегу Оби и высадить пассажиров. Затем спасатели вывезли их наземным транспортом. По этому факту проводится проверка.В Барнауле ураган валил деревья, обрывал провода, в домах вылетали стекла, повреждены крыши шести зданий. В городе наблюдаются перебои с электроснабжением. По уточненным данным Минэнерго, в настоящее время без электричества остаются около 35 тысяч человек. На проезжую часть упал кран, крановщик погиб.